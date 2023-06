Wie kann Politik weiblicher werden, Frau Hamann?

Ein Drittel der Stadträte in Chemnitz sind weiblich. Die Stadt belegt in einem bundesweiten Ranking damit Platz 69 von 77. Was die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt dazu sagt.

Im kommenden Jahr finden in Chemnitz wieder Kommunalwahlen statt. Wirft man einen Blick auf den derzeitigen Stadtrat, wird deutlich, dass Frauen mit nur einem Drittel der Sitze stark unterrepräsentiert sind. In einem Gender-Ranking deutscher Städte landet Chemnitz auf Platz 69 von (zuletzt) 77, das Schlusslicht im Vergleich von 2022. Solche...