Wie viele Ehen werden in Chemnitz geschieden?

Ein Onlineportal hat die Scheidungsraten der großen deutschen Städte untersucht. Chemnitz ist vorn dabei. Nur in einer sächsischen Stadt halten noch weniger Ehen.

45 von 100 Ehen werden in Chemnitz geschieden. Das hat eine Untersuchung des Onlineportals „Betrugstest“ ergeben. In dieser wurden anhand von Daten aus dem Jahr 2020 Eheschließungen und Scheidungen in den 133 größten Städten Deutschlands ausgewertet. Chemnitz landet in dem Ranking auf Platz 38. Im niedersächsischen Emden gibt es laut der...