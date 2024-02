Wiesen im Chemnitztal überschwemmt: Dorfbäche gut gefüllt – Anwohner in Sorge

Die Arbeiten am Regenrückhaltebecken in Auerswalde ruhen, trotz Plusgraden. Warum werden die sie nicht fortgesetzt? Und welche Bauarbeiten sind an den Dorfbächen geplant?

Regen, Regen, Regen: Der Niederschlag der letzten Tage hat die Flüsse rund um Chemnitz anschwellen lassen. Das Hochwasserzentrum Sachsen hat bisher für das Flussgebiet der Mulde mit Chemnitz, Würschnitz und Zschopau aber noch keine Warnung herausgegeben. Die Behörde schließt das Erreichen der Alarmstufe 1 in Golzern bei Grimma nicht aus,... Regen, Regen, Regen: Der Niederschlag der letzten Tage hat die Flüsse rund um Chemnitz anschwellen lassen. Das Hochwasserzentrum Sachsen hat bisher für das Flussgebiet der Mulde mit Chemnitz, Würschnitz und Zschopau aber noch keine Warnung herausgegeben. Die Behörde schließt das Erreichen der Alarmstufe 1 in Golzern bei Grimma nicht aus,...