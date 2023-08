Wintersemester: Chemnitzer Volkshochschule lockt mit 630 Angeboten

Das neue Programmheft der VHS ist am Montag erschienen. Präsentiert wird es zum „Markttag“ am Donnerstag, 24. August, von 10 bis 16 Uhr auf dem Neumarkt. Dabei ist noch viel mehr zu erfahren.

Das Programmheft der Volkshochschule (VHS) Chemnitz für das Wintersemester 2023 ist am Montag erschienen. In dem insgesamt 296 Seiten starken Katalog ist das komplette Programm für das kommende Wintersemester, das am 4. September 2023 beginnt, aufgeführt. Auf Wissbegierige warten insgesamt 630 Angebote. Dabei präsentiert die VHS wieder einen...