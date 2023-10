„Wir müssen uns nicht gegenseitig niedermachen“: Zu Besuch beim Frauenstammtisch Chemnitz

Männer, die alles dreimal erzählen oder falsche Stadtplanung: Einmal aller sechs Wochen treffen sich politisch aktive Frauen in einem Restaurant, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Wer sind die Frauen und was treibt sie an?

Norma Grube (FDP) packt eine rot-weiße Urkunde aus und reicht sie einmal um den Tisch herum. „Preisträgerin Initiative Frauenstammtisch Chemnitz“ steht darauf. Neun Frauen sitzen bei Himbeer-Basilikum-Limonade im Chemnitzer Restaurant Tillmanns, um ihren Erfolg beim Engagementpreis des Landesfrauenrates zu feiern. Sie sind Parteimitglieder,... Norma Grube (FDP) packt eine rot-weiße Urkunde aus und reicht sie einmal um den Tisch herum. „Preisträgerin Initiative Frauenstammtisch Chemnitz“ steht darauf. Neun Frauen sitzen bei Himbeer-Basilikum-Limonade im Chemnitzer Restaurant Tillmanns, um ihren Erfolg beim Engagementpreis des Landesfrauenrates zu feiern. Sie sind Parteimitglieder,...