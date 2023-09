Wird 2025 auf der Brückenstraße gepicknickt? Der Chef von Bruno-Banani und seine Ideen für Chemnitz

Pop-up-Architektur in Chemnitz? Diese Idee setzt Jan Jassner als Vertreter der Wirtschaft für die Kulturhauptstadt bei einem Podium im Kraftverkehr. Mit Stadtplanern, OB Schulze und GmbH-Chef Schmidtke will er vor allem über ein Problem in der City diskutieren.

Ein Modemacher, der den Stadtplaner macht? Diese Frage drängt sich bei der Ankündigung für ein Podium am 12. September im Kraftverkehr auf. Unter "Die City neu gedacht - Architektur, Visionen und Raumgewinn" lädt der Chemnitzer Kulturverein zu einer Diskussionsrunde mit Stadtplanern ein. Anlass ist das bevorstehende Kulturhauptstadt-Jahr 2025.... Ein Modemacher, der den Stadtplaner macht? Diese Frage drängt sich bei der Ankündigung für ein Podium am 12. September im Kraftverkehr auf. Unter "Die City neu gedacht - Architektur, Visionen und Raumgewinn" lädt der Chemnitzer Kulturverein zu einer Diskussionsrunde mit Stadtplanern ein. Anlass ist das bevorstehende Kulturhauptstadt-Jahr 2025....