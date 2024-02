Wo in Chemnitz Baugebiete für Wohnungen und Betriebe entstehen

Sollten Baukosten und Zinsen sinken, gibt es für Investoren genügend Flächen. Während sich Hausbauer im Grünen einrichten können, liegt der Schwerpunkt der Gewerbeentwicklung in alten Industriegebieten.

In guten Zeiten wurden in Chemnitz durchschnittlich 200 Eigenheime in einem Jahr gebaut. Bereits in der Coronakrise ging die Anzahl deutlich zurück, gegenwärtig wirken sich die hohen Bau- und Finanzierungskosten negativ auf die Motivation der Hausbauwilligen aus. So sind die Kosten für Bauleistungen laut Statistischem Landesamt in den...