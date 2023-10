Wo und wann in Limbach-Oberfrohna alte Führerscheine umgetauscht werden können

Das Führerschein-Umtauschmobil macht am Dienstag in der Stadt Halt. Für welche Jahrgänge das Angebot gilt, was es kostet und was man dabei haben muss.

Wohnortnah können am 17. Oktober die alten Papierführerscheine auf dem Markt in Limbach-Oberfrohna getauscht werden. Von 10 bis 17.30 Uhr macht das Umtauschmobil des Landkreises Zwickau Halt. „Das Angebot richtet sich an die Bürger der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 mit Hauptwohnsitz in Limbach-Oberfrohna, die noch im Besitz eines... Wohnortnah können am 17. Oktober die alten Papierführerscheine auf dem Markt in Limbach-Oberfrohna getauscht werden. Von 10 bis 17.30 Uhr macht das Umtauschmobil des Landkreises Zwickau Halt. „Das Angebot richtet sich an die Bürger der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 mit Hauptwohnsitz in Limbach-Oberfrohna, die noch im Besitz eines...