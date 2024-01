Wohnungsbrand in Chemnitz: Polizei hat ersten Verdacht zur Brandursache

Eine 76-jährige Mieterin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Noch am Samstag waren Brandursachenermittler im Einsatz.

Bei dem Wohnungsbrand, der sich am Samstag in einem Mehrfamilienhaus in der Arthur-Bretschneider-Straße in Schloßchemnitz ereignete, geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Das Feuer soll im Wohnzimmer der Wohnung ausgebrochen sein. Die anwesenden Mieter der Wohnung konnten diese laut Polizei selbstständig und unverletzt...