Zappenduster: Straßenbeleuchtung in mehreren Chemnitzer Stadtteilen ausgefallen

Sachsen verfügt über eine Vielzahl atemberaubender Seen, die inmitten malerischer Landschaften liegen und eine willkommene Abkühlung an heißen Sommertagen versprechen. Doch nicht überall sind unsere vierbeinigen Freunde willkommen. Welche Talsperren und Seen in der Region haben ausgewiesene Uferbereiche für Hunde, an denen sich Ihre Fellnase nach Herzenslust austoben und planschen kann?