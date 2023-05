Zirkus Karl Buch kommt nach Limbach-Oberfrohna

Trapezkünstler, Clowns und Feuerspucker bringt der Zirkus Karl Buch ab Freitag nach Limbach-Oberfrohna. Vom 5. bis 14. Mai gastiert der Zirkus neben dem Kaufland an der Oststraße. Die Vorstellungen finden täglich um 16 Uhr sowie am 14. Mai um 11 Uhr statt. Montags und mittwochs gibt es keine Vorstellungen. Zum Familientag am Samstag zahlen...