Zukunftstechnologie für den ländlichen Raum: Warum Kinder in Limbach-Oberfrohna virtuelle Urlaubsinseln erschaffen?

Was macht der berühmte Londoner Uhrenturm Big Ben auf einer grünen Insel? Und seit wann können Dinosaurier über Wasser laufen? Seitdem der schwarze Doppeldeckerbus vor dem Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna steht, scheinen in der Stadt verrückte Dinge vor sich zu gehen. Der Bus mit dem ungewöhnlichen Namen „Fabmobil“ macht noch bis...