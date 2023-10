Zum Brückentag: Streik bei Ikea in Chemnitz angekündigt

Verdi fordert mehr Lohn für Beschäftigte des Einzelhandels. Auch andere Filialen sind betroffen.

Wer den Brückentag zum Wochenauftakt für einen Abstecher zu Ikea in Chemnitz nutzen will, sollte sich vorsichtshalber auf ein Einkaufserlebnis mit Abstrichen einstellen. Das Möbelhaus im Neefepark wird nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am heutigen Montag bestreikt, ebenso wie die Häuser in Dresden, Erfurt, Magdeburg und Günthersdorf...