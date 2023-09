Zwei Autos kollidieren in Limbach-Oberfrohna: 7000 Euro Sachschaden

Auf einer Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Eine Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

In der Limbach-Oberfrohnaer Industriestraße kam es am Montagmittag gegen 11 Uhr zu einem Unfall. Eine 69-jährige Renault-Fahrerin beabsichtigte laut Polizei nach links in die Straße des Friedens einzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Peugeot eines 57-Jährigen, der auf der Straße des Friedens aus Richtung Frohnbachstraße fuhr. Durch den...