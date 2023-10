Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall an der A72 in Röhrsdorf

Nach einem Zusammenstoß an der Anschlussstelle Röhrsdorf wurde die Straße zeitweise voll gesperrt.

Bei einem Zusammenstoß in Röhrsdorf sind am Freitagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Dabei sei ein Schaden von 15.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 59-Jährige wollte gegen 9.20 Uhr von der S243 auf die A72 auffahren und nahm dabei einem 45-Jährigen die Vorfahrt. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus...