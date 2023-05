Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Chemnitz

Bei einem Kellerbrand im Stadtteil Ebersdorf hat es in der Nacht auf Donnerstag zwei Verletzte gegeben. Sie wurden laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Krügerstraße brach demnach gegen 23 Uhr aus; Rauch breitete sich schnell im ganzen Haus aus. Die Feuerwehr evakuierte...