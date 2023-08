Zwölfjährige Ersthelferin: So wurde Hanna in Frankenberg zur Heldin

Ein Mann stürzt auf dem Markt in Frankenberg und verletzt sich schwer. Hanna weiß sofort, was zu tun ist. Jetzt wurde sie in der Rettungsleitstelle Chemnitz dafür geehrt.

Die Kameras und Mikrofone scheinen Hanna einzuschüchtern. Ihre Hände wissen nicht wohin, sie ist sichtbar verunsichert. Der Anlass, warum sich Fernsehen, Radio und Presse für die Zwölfjährige interessieren, erzählt vom Gegenteil. Denn das Mädchen hat in einem Notfall ohne zu zögern genau das Richtige gemacht. „Eigentlich ist das... Die Kameras und Mikrofone scheinen Hanna einzuschüchtern. Ihre Hände wissen nicht wohin, sie ist sichtbar verunsichert. Der Anlass, warum sich Fernsehen, Radio und Presse für die Zwölfjährige interessieren, erzählt vom Gegenteil. Denn das Mädchen hat in einem Notfall ohne zu zögern genau das Richtige gemacht. „Eigentlich ist das...