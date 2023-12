10.000 Euro Schaden bei Brand in Crottendorf

Feuerwehr musste am Abend wegen eines Feuers in Crottendorf ausrücken.

Weil ein Unterstand gebrannt hat, musste am späten Montagabend die Feuerwehr in Crottendorf ausrücken. Das war am Dienstag von der Polizeidirektion Chemnitz zu erfahren. Laut einer Sprecherin befindet sich der Unterstand am Zschopautalradweg. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf annähernd 10.000 Euro...