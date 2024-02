Brände bei Thum und Walthersdorf: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Eine Schutzhütte stand am Mittwochabend bei Thum in Flammen. Bei Walthersdorf rückten die Helfer in ein Waldstück aus.

Zwei Brände bei Thum und nahe dem Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf haben am Mittwochabend Einsatzkräfte mehrerer freiwilliger Feuerwehren in Atem gehalten. Bei Thum stand eine Schutzhütte in Flammen, in Crottendorf rückten die Helfer laut der dortigen Wehr wegen eines beginnenden Waldbrandes bei Walthersdorf aus.