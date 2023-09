19-Jährige prallt mit ihrem Auto gegen einen Baum

Eine junge Frau hat sich bei einem Unfall in Crottendorf schwer verletzt

Eine 19-jährige Lada-Fahrerin hat sich bei einem Unfall in Crottendorf schwer verletzt. Laut Polizei war die Frau am Donnerstag auf der Neudorfer Straße in Richtung Crottendorf unterwegs. Dabei kam der Lada nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und prallte dann gegen einen Baum. Es entstand Schaden von rund 6000 Euro....