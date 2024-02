3000 Erzgebirger haben entschieden: Hier gibt es den leckersten Pfannkuchen

In einer bis zuletzt spannenden Abstimmung konnte sich der Bäckermeister aus Annaberg letztlich klar mit 35,97 Prozent der Stimmen gegen die Konkurrenz durchsetzen. Auf Platz zwei wurde mit 13,33 Prozent der Stimmen Andreas Völker aus Schönfeld gewählt. Knapp dahinter landete mit 12,57 Prozent der Stimmen Marco Wötzel aus Zwönitz . Insgesamt haben sich fast 3000 Erzgebirger an der Umfrage der "Freien Presse" beteiligt.

Letztlich sind die zehn Betriebe mit den meisten bis dahin abgegebenen Stimmen sowie den entsprechenden Likes an den Kommentaren für das Finale nominiert worden. Sie gingen in eine zweite Abstimmungsrunde . Und nach der steht nun fest: In der Bäckerei von Andreas Schulz werden die leckersten Pfannkuchen des Erzgebirges gebacken.

Bis in das Jahr 1899 reicht die Backtradition bei den Schulzes zurück. "Damals hat mein Urgroßvater die Familientradition begründet", erzählt Bäckermeister Andreas Schulz, der selbst schon seit 32 Jahren in der Backstube steht. An seiner Seite agiert mit Sohn Richard bereits die fünfte Generation. Da die Backstube gewissermaßen sein großer Kinderspielplatz war, stand für ihn der Bäckerberuf nie in Frage.

Und was ist nun das Geheimnis ihrer Pfannkuchen? "Vielleicht das althergebrachte Rezept", mutmaßt Vater Andreas. Künstliche Zusätze kommen nicht in das süße Backwerk. Dafür wird der Teig mindestens zwölf Minuten geknetet, bis er zwei mal zwanzig Minuten ruht. "Längere Teigführung", nennen das die Experten. Dann wird sieben bis acht Minuten gebacken, bevor gezuckert wird.

Faschingszeit ist die Hauptumsatzzeit

Wie viele Pfannkuchen sie in der nun allmählich zu Ende gehenden Saison verkauft haben, vermögen beide nicht zu sagen. "Normalerweise gehen in der Faschingszeit pro Tag zwischen 200 und 250 Stück über den Ladentisch", erzählt Richard Schulz. Damit sind die närrischen Tage auch die Hauptumsatzzeit im Unternehmen. "Da kommt auch Weihnachten nicht ran." (af)