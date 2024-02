Pfannkuchen: Welcher Bäcker backt im Erzgebirge die besten?

Wenn ein weltberühmter Komponist die Ferienkinder mit Pfannkuchen überrascht, dann ist Fasching. Noch bis zum Sonntag haben Sie Zeit, darüber abzustimmen, wo es die leckersten Pfannekuung gibt.

Erzgebirge. Welcher Ihrer Kollegen hat heute Pfannkuchen für alle mitgebracht? Faschingsdienstag kommt wirklich keiner um das Teilchen herum. Das süße Ding, nach dessen Verzehr Zucker die Wangen ziert, die Finger kleben und wenn’s schlecht/richtig läuft, die Marmelade auf dem Shirt landet.

Eine süße Überraschung gab’s beispielsweise für alle Teilnehmer und Dozenten der Ferienakademie an der Volkshochschule in Olbernhau: superleckere Pfannkuchen.

Wenn Johann Sebastian Bach Pfannkuchen verteilt

„Das machen wir schon seit über 30 Jahren zum Fasching so“, so Jens Kaltofen. Er ist der Leiter der Volkshochschule des Erzgebirgskreises. Diesmal sind es circa 50 Stück, die er – verkleidet als Johann Sebastian Bach – am Morgen auf dem Weg zur Arbeit aus der Olbernhauer Filiale der Heidersdorfer Bäckerei Schellenberger holte. „Die haben bisher immer allen richtig gut geschmeckt, also waren offenbar auch noch keine mit Senf gefüllten dabei“, sagt Jens Kaltofen und lacht.

Übrigens: Seit 1990 gibt es die Ferienakademie an der Volkshochschule in Olbernhau. Auch in diesen Winterferien wurden Kurse angeboten. Die in der zweiten Ferienwoche sind ausgebucht.