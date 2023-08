38-Jähriger Mann aus Oberwiesenthal wird vermisst

Seit Samstag, dem 19. August wird Toni R. aus Oberwiesenthal vermisst. Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche.

Oberwiesenthal.

Der 38-jährige Toni R. aus Oberwiesenthal wird seit Samstag, dem 19. August vermisst. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der Vermisste wurde von seinen Verwandten zuletzt gegen 18 Uhr an seiner Wohnanschrift in Oberwiesenthal gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Bislang erbrachten Rücksprachen mit Angehörigen und Freunden sowie die Suche an bekannten Anlaufstellen keine weiteren Erkentnisse zum Aufenthaltsort des 38-Jährigen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.