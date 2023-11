60.000 Euro Sachschaden und vier Verletzte bei Unfällen in Thermalbad Wiesenbad

Am „Kalten Muff“ stießen zwei Audi frontal zusammen. Auf der B 95 in Schönfeld kollidierte ein Suzuki mit einem entgegenkommenden BMW.

60.000 Euro Sachschaden und vier Verletzte sind die Bilanz von zwei Unfällen am Dienstag in Thermalbad Wiesenbad. Eine Audi-Fahrerin (59) war gegen 7.15 Uhr in Neundorf auf der S 222 in Richtung Falkenbach unterwegs, als sie Höhe „Am Kalten Muff“ mit ihrem Auto offenbar zu weit nach links geriet und mit einem Audi (Fahrer: 35) kollidierte....