Ab in das Freibad – Annaberger Schwimmhalle schließt in den Sommerferien

Die Annaberger Schwimmhalle „Atlantis“ bleibt ab Samstag bis zum Ende der Sommerferien am 20. August geschlossen. Die jährliche Sommerschließzeit für Schwimmhalle und Sauna wird für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten genutzt. Das haben die Stadtwerke Annaberg am Mittwoch mitgeteilt. Auf den Badespaß muss in der Kreisstadt trotzdem...