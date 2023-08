Alle Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnistellen im Erzgebirgskreis bleiben am 1. September geschlossen

In den Servicestellen der Kreisverwaltung in Annaberg-Buchholz, Stollberg, Marienberg und Aue-Bad Schlema wird eine IT-Anpassung vorgenommen.

Die Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörden im Landratsamt Erzgebirgskreis, die sich neben dem Dienstsitz der Landkreisverwaltung in Annaberg-Buchholz auch in Stollberg, Marienberg und Aue-Bad Schlema befinden, bleiben am Freitag, 1. September, geschlossen. Auch eine telefonische Erreichbarkeit ist an diesem Tag nicht gewährleistet. „Grund...