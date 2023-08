Alte Brauerei lädt zu dritter Ausgabe der Aktion „Pretty Park“

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Bevor im Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei am Samstag, 26. August, der Musikkiosk öffnet, findet am Tag zuvor ein Arbeitseinsatz statt. Bei der dritten Ausgabe der Aktion „Pretty Park“ wird ab 15 Uhr der Stadtpark „Alter Friedhof“ in Annaberg-Buchholz von Müll befreit. Im Anschluss gibt es eine...