Altem Sporthotel in Oberwiesenthal wird neuer Glanz verliehen

An dem legendären Gebäude am Fichtelberg ist am Freitagnachmittag Richtfest gefeiert worden. Wann das neue Resort eröffnen soll.

Was für ein Ausblick. Und welch ein historischer Moment für Oberwiesenthal. Seit Jahrzehnten gilt das alte Sporthotel in bester Lage am Skihang als Schandfleck. Die Bauruine stand sogar kurz vor dem Abriss. Doch inzwischen hat das legendäre Gebäude am Fichtelberg wieder eine Zukunft. Die Wiedereröffnung ist greifbar. Denn am Freitag wurde... Was für ein Ausblick. Und welch ein historischer Moment für Oberwiesenthal. Seit Jahrzehnten gilt das alte Sporthotel in bester Lage am Skihang als Schandfleck. Die Bauruine stand sogar kurz vor dem Abriss. Doch inzwischen hat das legendäre Gebäude am Fichtelberg wieder eine Zukunft. Die Wiedereröffnung ist greifbar. Denn am Freitag wurde...