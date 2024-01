Am Fichtelberg geht es nun mit einem gemeinsamen Plan in die Zukunft

In Oberwiesenthal ist einiges anders als zuvor. Nach mehr als einem Jahr intensiver Arbeit hat der Stadtrat jetzt über ein Konzept entschieden, das es in der Touristenhochburg so noch nie gab.

Deutschlands höchstgelegene Stadt ist unterwegs in ihre touristische Zukunft. Am Dienstagabend hat der Stadtrat die „Touristische Gesamtkonzeption 2030 für Kurort Oberwiesenthal und die Fichtelbergregion" einstimmig beschlossen. Mit einer klaren Vision: Das zweifelsohne vorhandene große touristische Potenzial das ganze Jahr über zu nutzen.