Am Fichtelberg gibt es weiter Spaß auf der Piste

Erst Schneemassen, dann Sturm und schließlich auch noch Regen. Wie es in Sachsens größtem Skigebiet nach Weihnachten und mit Blick auf das lange Silvesterwochenende aussieht.

Bei teils herrlich sonnigem Wetter haben sich am Mittwoch zahlreiche Wintersportler am Fichtelberg getummelt. Die Bedingungen in Sachsens größtem Skigebiet seien nach wie vor gut, sagte René Lötzsch am frühen Mittwochnachmittag. „Alle Anlagen sind in Betrieb, und wir können rund zwölf Kilometer Pisten anbieten“, so der Geschäftsführer...