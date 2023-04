Am hellichten Tag unter Alkohol am Steuer unterwegs

Am hellichten Tag hat die Polizei kürzlich in der Kreisstadt eine Alkoholfahrt beendet. Die Beamten unterzogen am Dienstag gegen 12.40 Uhr in der Geyersdorfer Hauptstraße im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Geyersdorf einen Volkswagen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Laut Einsatzbericht bemerkten die Polizisten bei der Überprüfung des Wagens...