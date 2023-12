Annaberg-Buchholz: Dieb klaut Handtasche aus Auto

Das Auto war im Barbara-Uthmann-Ring abgestellt. Laut Polizei entstand ein Stehlschaden von knapp 900 Euro.

Offenbar fette Beute hat der Dieb einer Handtasche am Mittwoch in Annaberg-Buchholz gemacht. Wie die Polizeidirektion am Donnerstag mitteilte, wurde die Tasche zwischen 13 und 14 Uhr vom Beifahrersitz eines im Barbara-Uthmann-Ring abgestellten Ford entwendet. Laut Polizei entstand ein Stehlschaden von knapp 900 Euro. Sachschaden am Fahrzeug gab es...