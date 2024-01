Annaberg-Buchholz: Schandfleck verschwindet

In der Bambergstraße wird ein marodes Gebäude abgerissen. Die Abbruchfirma beginnt am Dienstag mit der Arbeit. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Das marode Wohngebäude in der Bambergstraße 4 in Annaberg-Buchholz wird abgerissen. Eine Abbruchfirma beginnt am Dienstag mit der Baustelleneinrichtung und der Entkernung des seit Jahren leerstehenden und baufälligen Gebäudes. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, kommt es während der Abbrucharbeiten zu Verkehrseinschränkungen auf der...