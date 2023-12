Annaberg: Skoda-Fahrer streift Fußgängerin und haut ab

Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Ein unbekannter Skoda-Fahrer hat in Annaberg-Buchholz eine Fußgängerin (28) angefahren und ist ohne anzuhalten weitergefahren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, war der Skoda-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Buchholzer Straße aus Richtung Johannisgasse kommend in Richtung Scheibnerstraße unterwegs....