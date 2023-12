Annaberger Rathaus und städtische Einrichtungen zwischen Weihnachten und Neujahr mit geänderten Öffnungszeiten

Das Bürgerzentrum im Annaberger Rathaus ist nur am 28. Dezember geöffnet. Die Stadtbibliothek bleibt vom 23. Dezember bis 1. Januar ganz geschlossen.

Das Bürgerzentrum im Annaberger Rathaus ist zwischen Weihnachten und Neujahr nur am 28. Dezember von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, sind die übrigen Fachbereiche ebenfalls am 28. Dezember von 13 bis 16 Uhr sowie am 29. Dezember von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Ab 2. Januar 2024 gelten wieder die regulären...