Auf der Kippe: Wie geht es mit der Privatbrauerei Specht weiter?

Kein Geheimnis: In Deutschland sinkt seit langem der jährliche Bierabsatz. So auch in Sachsen. Für wilde Spekulationen sorgte lange das ungewisse Schicksal der Brauer in Ehrenfriedersdorf.

Axel Specht, fast 55 Jahre alt, hat schlaflose Nächte hinter sich. Viele schlaflose Nächte. Der Zwiespalt, in dem sich der Firmenchef befand, konnte größer nicht sein: Das Bier der Ehrenfriedersdorfer Privatbrauerei überzeugt die Kunden und findet guten Absatz – selbst bis nach Dresden. 8000 Hektoliter sind das Produktionsziel für dieses...