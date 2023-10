Privatbrauerei im Erzgebirge: 21-Jährige braut nun als Meisterin an der Seite ihres Vaters

Im Familienunternehmen in Oberscheibe arbeiten seit diesem Monat sogar drei Braumeister. Denn neben Firmenchef Thomas Fiedler und dessen Tochter Vanessa gibt es weiteren Zuwachs.

Würde Bundeskanzler Olaf Scholz die Brauerei Fiedler in Oberscheibe besuchen, hätte das, was ihm Thomas Fiedler einschenkt, einen bitteren Geschmack. Für die Auswirkungen der Politik der Bundesregierung findet der Braumeister klare Worte: „Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist beunruhigend. Wird nichts dagegen getan, fahren wir an...