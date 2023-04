Aufs Rathaus von Oberwiesenthal kommt Solaranlage

Rund 60.000 Euro steckt die Stadt am Fichtelberg in ein Fotovoltaik-Projekt. Das Geld loszuwerden, war allerdings gar nicht so einfach.

Die Stadt Oberwiesenthal will einen Teil ihres Strombedarfs künftig aus Sonnenenergie decken. Auf dem Rathausdach soll so bald wie möglich eine Fotovoltaik-Anlage installiert werden. Den Auftrag dafür - einschließlich eines Stromspeichers sowie einer Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen - vergab der Stadtrat jetzt an eine Dresdner Firma.