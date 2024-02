Aus der Traum von Kurklinik am Fichtelberg

Die Kureinrichtung mit Fachklinik an der „Himmelsleiter“ wäre für Oberwiesenthal als Kurort zukunftsweisend gewesen. Warum der Stadtrat das Millionenprojekt jetzt abhaken musste.

Aus der Traum. Der Stadtrat von Oberwiesenthal hat am Dienstagabend den Schlussstrich unter ein Millionenprojekt gezogen: Den Neubau einer Kurklinik an der „Himmelsleiter“. Im Juni 2022 hatte Michael Kosel als Aufsichtsratsvorsitzender der in Köln ansässigen Verwaltungsgenossenschaft MVZ „Der Arzt“ Pläne dafür vorgestellt. Die Stadt...