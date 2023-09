Ausländerbehörde des Erzgebirgskreises zeitweise nur eingeschränkt erreichbar

Bereits vereinbarte Vorsprachen von Bürgern finden statt. Anliegen können unter einer Servicenummer vorgetragen werden.

Die Ausländerbehörde der Landkreisverwaltung ist in den nächsten Tagen nur eingeschränkt erreichbar. Das teilt das Landratsamt mit. Aufgrund hausinterner Umzüge von Mitarbeitern der Ausländerbehörde ist diese am 7., 8., 13., 18., 20. und 25. September 2023 nur eingeschränkt erreichbar, so die Pressestelle weiter. Bereits vereinbarte...