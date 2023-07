Außenministerin Baerbock kommt am Freitag ins Erzgebirge

Ehe die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitagabend auf Einladung der „Freien Presse“ in Chemnitz mit Leserinnen und Lesern debattiert, besucht sie am Vormittag das Erzgebirge. Gegen 10.30 Uhr wird sie mit Sachsens Europaministerin Katja Meier (Grüne) in Vejprty (Weipert) vom tschechischen...