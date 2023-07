Baerbock-Besuch im Erzgebirge ruft auch Gegner auf den Plan

Die deutsche Außenministerin ist am Freitag in der Grenzregion zu Gast gewesen. Vor Ort warteten Demonstranten auf sie. Was Annalena Baerbock dazu sagt.

Das Herz der deutschen, vielleicht sogar der europäischen Außenpolitik hat am Freitag für ein paar Stunden im Erzgebirge geschlagen. In Bärenstein und Vejprty (Weipert) überzeugten sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), ihr tschechischer Amtskollege Jan Lipavský (Piraten) sowie weitere Vertreter aus...