Landtagswahl in Sachsen: Grüne setzen auf mehr Wirtschaftsthemen

Ökonomische Fragen bekommen nach dem Realitätskontakt in der Regierung gleich ein ganzes Kapitel. Die Finanzpolitik müsse sich ändern, heißt es in Richtung der CDU. Das klare Ziel der Grünen: Weiterregieren.

Sachsens Grüne haben am Samstag in Neukieritzsch bei Leipzig ihr Programm für die Landtagswahl bestimmt. Dabei rückt die Partei das Thema Wirtschaft weit in den Vordergrund. Unter der Überschrift „Wirtschaft und Infrastruktur krisenfest machen“, bekommt das Thema erstmals gleich ein ganzes Kapitel. Kreislaufwirtschaft, erneuerbare...