Bauarbeiten an B 95: "Thumer Berg" wird als nächstes gesperrt

Nachdem die B 95 in Thum seit Mitte der Woche gesperrt ist, kündigt das Landratsamt bis 9. Mai einen weiteren Bauabschnitt an. Ab Freitag wird die Bundesstraße ab dem Abzweig Schauerhofstraße in Richtung Gelenau, bekannt als "Thumer Berg", wegen Asphaltarbeiten gesperrt. Eine Umleitung werde ausgeschildert.