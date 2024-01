Bauernproteste: Landrat wird Resolution unterzeichnen

In Stollberg wollen Erzgebirger am Donnerstag die „Resolution des Mittelstandes“ unterschreiben. Rico Anton (CDU) unterstützt die Forderungen. Er ist damit nicht der einzige Politiker.

Landrat Rico Anton (CDU) will am Donnerstagabend in Stollberg eine zwölf Punkte umfassende Resolution unterschreiben. Das kündigte er auf Nachfrage von „Freie Presse“ bei der Jahrespressekonferenz am Mittwoch an. In der „Resolution des Mittelstandes“ – erarbeitet vom Verein „Land schafft Verbindung Sachsen“ (LSV) – sehen die...