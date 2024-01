Zwölf Forderungen: Vom Erzgebirge aus soll der Protest von Bauern und Mittelstand wachsen

Geht es nach den Organisatoren, sollen Landrat und Bürgermeister aus dem Erzgebirgskreis am Donnerstag in Stollberg die „Resolution des Mittelstandes“ unterzeichnen. Was wollen sie damit erreichen?

Er sei glücklich, sagt Robert Exner, wenn er einfach nur draußen arbeiten kann. Doch der junge Landwirt muss mehr Zeit am Schreibtisch verbringen, als ihm lieb ist. „Die Bürokratie ist eine Katastrophe", sagt der 27-Jährige von der Agrargenossenschaft Lößnitz-Stollberg. Hinzu kämen schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen. „Viele...