Resolution für den Mittelstand: „Auch wir Bürgermeister haben das Vertrauen in die Bundesregierung verloren“

In Sachsen hält der Protest gegen die Bundesregierung an. Die Initiatoren der Bauernproteste sammeln Unterschriften für ihre Forderungen – und rennen damit bei vielen Bürgermeistern offene Türen ein.

Robert Exner hält seine Arbeitsschuhe in die Höhe. „Das ist ein Symbol für den Mittelstand“, sagt er in den brechend gefüllten Saal im Bürgergarten in Stollberg. „Sie sind schmutzig und sie riechen nach Stall und Schweiß. Aber sie gefallen mir besser als die Lackschuhe, die ich heute anhabe“, sagt der 27-jährige Landwirt aus...