Bauernproteste: Landwirte im Erzgebirge lassen sich von Brand in Oelsnitz nicht einschüchtern

Während die betroffene Familie in Oelsnitz eine Welle der Solidarität erfährt, machen die Berufskollegen weiterhin lautstark ihrem Ärger Luft. Und sie wollen noch mehr Menschen erreichen.

Die Landwirte sind längst nicht mehr in den Medien präsent, wie noch zu Anfang ihrer Protestaktionen. Aufgehört haben sie mit ihrem Protest aber nicht - auch nicht im Erzgebirge. Und einschüchtern lassen wollen sie sich schon gar nicht. Auch nicht nach einem Brand auf einem Bauernhof in Oelsnitz am Wochenende. Dort waren in der Nacht zum...