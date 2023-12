Bauhof in Jöhstadt braucht kleinen Traktor

Zur letzten Ratssitzung 2023 gibt es noch einige wichtige Beschlüsse. Der Bürgermeister hat zudem etwas vorbereitet.

Der Stadtrat von Jöhstadt kommt am Donnerstagabend zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Deshalb treffen sich die Bürgervertreter diesmal in der Gaststätte „Zuchtfreund“, Pleiler Straße 202. Zudem wird Bürgermeister André Zinn (CDU) in seinem Jahresrückblick sicher auf viele Höhepunkte der zurückliegenden Monate Bezug...