"Berggeschrey" jetzt auch gegen Windkraft und Migration: Ein Busunternehmer erklärt, wie der Erzgebirger tickt

Im ersten Kriegsherbst brachten Unternehmer in Annaberg friedlichen Protest gegen die hohen Energiepreise auf die Straße. Jetzt wird unter neuen Vorzeichen wieder zum "Berggeschrey" mobilisiert. Was sagt das über die Stimmung im Land?

Um den Erzgebirgern den Puls zu fühlen, sollte man Udo Burkert treffen. Er kann recht gut erklären, wie die Menschen hier gerade drauf sind. In einer Zeit, in der Politiker am Limit regieren. In der Klimaschutz, Migration und ein Krieg in Europa polarisieren wie nie zuvor. In der eine rechte Partei gerade in Umfragen von Erfolg zu Erfolg eilt....